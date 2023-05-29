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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مش بس خلّصوا عليها ولّعوها بالبنزين | انتقام أسود في كفر الشيخ

الاعدام شنقا لقاتل
الاعدام شنقا لقاتل كفر الشيخ

بيّت المزارع للانتقام من جارته وسرقتها لخلافات بينهما النيّة،  فخطط لجريمته وأعد العُدة لقتلها وإخفاء معالم جريمته بحرق جثتها بمساعدة شقيقته.

في محافظة كفر الشيخ، كشفت أوراق القضية رقم 14681 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، أن «م.ر» 38 سنة، مزارع ومقيم بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، وشقيقته «ر.ر» 40 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بمركز البرلس، أحيلا إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهما في يوم 30 يناير 2022، بدائرة مركز البرلس قتلا المجني عليها «علياء .ع» لوجود خلافات بينهما، وأخفى المتهمان -المزارع وشقيقته - جثمان المجني عليها المذكورة وأشعلا  النيران في الجثة لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس.

وارتكب المتهم الأول -المزارع- قتل المجني عليها المذكورة عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسلاح أبيض، بأن كال لها ضربتين استقرت إحداهما بكتفها، والأخرى بعنقها محدثًا إصابتها، والتي أودت بحياتها قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحها، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليها وهي عبارة عن هاتفين جوالين، ومصوغات ذهبية، وذلك عقب إتمام جريمته في مصيف بلطيم، كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاح أبيض، وأداه  جركن بنزين بغير ترخيص، وبدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية لحملهما.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهمة الثانية -شقيقة المتهم الأول- علمت بوقوع الجرائم محل الاتهامات المذكورة فأعانت شقيقها المتهم الأول على الفرار من أوجه القضاء بأن ساعدته في إخفاء أدلة تلك الجرائم بأن نقلا سويًا جثمان المجني عليها بالأرض الكائنة بمنطقة النوبارية الجديدة مكان العثور على بقايا جسدها.

وقضت الدائرة الرابعة لمحكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبدالتواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة،  حضوريًا وبإجماع الآراء،  بالإعدام شنقاً للمزارع ، عقب استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، وذلك عما نسب إليه بقتل سيدة عمدًا بالاشتراك مع شقيقته بعد استدراجها بسلاح أبيض وإضرام النيران فيها؛ وبالحبس عامين مع الشغل لشقيقة المتهم الأول -المتهمة الثانية عما نسب إليها لاشتراكها مع شقيقها في نفس موضوع الاتهام.

المزارع خلافات محافظة كفر الشيخ مركز شرطة البرلس

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