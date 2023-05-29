طاقة النواب توافق على موازنة هيئة الطاقة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 بإجمالي استخدامات 11 مليار 291 مليون جنيه مع التوصية بموافاة الهيئة بالاعتمادات اللازمة علي مدار السنة المالية لتنفيذ المشروع النووي المصري.

وطالب ممثل الهيئة بزيادة الموازنة للوفاء بالالتزامات والاستثمارات خاصة مع الجانب الروسي في إنشاء وتركيب معدات المفاعل النووي السلمي لإنتاج الكهرباء.

وقال ممثل هيئة الطاقة النووية، إن الهيئة طلبت إجمالي استثمارات 21 مليار جنيه بينما تم تخصيص 8.5 مليار جنيه استثمارات فقط، مشيرا إلى أن المستهدف وفق الخطة الخطة أن يتم تشغيل اول وحدة بالمفاعل النووي المصري 2028.

ووجه النائب حسام عوض الله ، سؤاله لممثلي وزارة المالية عن سبب عدم إعطاء هيئة الطاقة النووية الزيادة المطلوبة من جانبها في الباب السادس، وقدرها 21 مليار جنيه للعام المالى الجديد، واعتماد 8 مليار فقط.

وردت ممثلة وزارة المالية بأن الموافقة تمت على 9 مليارات جنيه منهم 5 مليارات جنيه لتغطية النشاط الجارى، ولن يتم التقصير مع الهيئة وسوف يتم التعامل مع كل احتياجاتهم خلال العام .

كما طالب "عوض الله" بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي بحجم العمالة لدي الهيئة والمشروع، والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم في المجال النووي.