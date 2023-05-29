بيان عاجل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات التركية

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، إن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية في تركيا أعطت المواطنين خيارًا بين البدائل الحقيقية.

وقال مراقبون دوليون في بيان: “جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا بشكل جيد وأعطت الناخبين الفرصة للاختيار بين البدائل السياسية الحقيقية، لكنها اتسمت بلغة تحريضية وتمييزية بشكل متزايد خلال فترة الحملة”.

وأضافوا: “أدى التحيز الإعلامي والقيود المستمرة على حرية التعبير إلى خلق أسلوب لعب غير مستوي ميداني، وساهم في ميزة غير مبررة لشاغل الوظيفة”.

وقال المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أمس الأحد ، إن الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14٪ من الأصوات.