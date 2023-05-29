الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بـ115 مليون دولار خلال أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .



وأضاف "القصير" انه خلال الفترة من 19/5/2023 حتى 25/5/2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 115 مليون دولار.



وأكد أنه الإفراج شمل 221 ألف طن من الذرة بحوالي 80 مليون دولار وحوالي 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 25 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 10 مليون دولار،

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 مايو2023) 5.2 مليون طن منهم 3.9 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار