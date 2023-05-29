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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسقط كل حدا سافل.. فارس كرم يطرح أحدث أغانيه

فارس كرم
فارس كرم

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان فارس كرم، الجديدة، التي تحمل اسم يسقط كل حدا سافل، عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يسقط كل حدا سافل لـ فارس كرم، من كلمات رياض العلي، ألحان علي عبدالكريم حسون، توزيع موسيقي عمر صباغ. 

 

كلمات أغنية يسقط كل حدا سافل

بطل في حدا طيب بطل في حدا ملاك كلو بيطلع بالآخر نذل مشبّع الكارات يسقط كل حدا سافل يسقط كل حدا خواّن إلك الله يا غافل إحمدو عا نعمة النسيان الله يستر من الجايي ما حدا بفكّر فيك كلو بإيدو مكوايّ وع كيفو بدو يكويك يسقط كل حدا سافل يسقط كل حدا خواّن إلك الله يا غافل إحمدو عا نعمة النسيان وينو الطّيب الحنون وينو هيدا الما بخون لبتشوفو عينك مرة بشوفك بعشر عيون

أحدث أغاني فارس كرم

في مارس 2023، طرح المطرب فارس كرم أغنيته الشهيرة عالهدا بنسختها الجديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، جميع المنصات الرقمية.

فارس كرم قد سبق وطرح هذه الأغنية منذ عدة سنوات وتحديدا منذ ما يقرب من 8 سنوات، وحققت نجاحا كبيرا، لذلك قرر إعادة طرحها بتوزيع جديد عبر صفحات السوشيال ميديا.

الأغنية من كلمات فارس إسكندر وألحان سليم سلامة ومن توزيع عمر الصباغ، وهو الذي تولى مهمة إعادة توزيعها من جديد.

أعمال فارس كرم

وطرح الفنان فارس كرم، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هالله هالله يا دني” وذلك على طريقة الفيديو كليب، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.

مينى ألبوم لفارس كرم

وطرح مؤخرا فارس كرم ميني ألبوم،  من إنتاج  شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والألبوم ضم ثلاث أغنيات مختلفة وهم  صاروخ، ضوا الأحمر، هالله هالله يا دني، تم طرحهم جميعا عبر صفحات السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات يوتيوب.

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