رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف موعد عمل الحكومة بالكامل من الحي الحكومي.. ويؤكد: بيع 25 ألف وحدة بالحي السكني

رئيس شركة العاصمة الإدارية :

يكشف موعد عمل الحكومة بالكامل من الحي الحكومي

موارد الشركة تعتمد على بيع الأراضي والدخول في مشروعات استثمارية

مجلس النواب ينعقد فى العاصمة الإدارية من أكتوبر الماضى

سعر المتر بالعاصمة الإدارية يتجاوز 50 ألف جنيه

نخطط لبدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة

بيع 25 ألف وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية



كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن موعد عمل الحكومة بالكامل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن الحي الحكومي يضم كل الوزارات وفي المنتصف بعض المباني الخدمية للعاملين بالوزارات.

وأكد أنه بداية من 15 يونيو المقبل، ستعمل الحكومة بشكل كامل من العاصمة الإدارية، حيث إن موظفي 19 وزارة و10 هيئات يعملون حاليا من مقراتهم في العاصمة الإدارية، موضحاً أن الاجتماع الأسبوعي للحكومة يعقد حاليا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى أن هناك 19 وزارة بدأت تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريحات صحفية له، أن مجلس النواب ينعقد في العاصمة الجديدة بدءا من أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن هناك 5 جامعات خاصة بدأت العمل في العاصمة الإدارية.

قال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن موارد الشركة تعتمد على بيع الأراضي والدخول في مشروعات استثمارية، منوهاً أنّ الجهات الحكومية تشتري بسعر متر طبيعي وليس سعرا خاصا لها، موضحا أنّ المشترين يتنوعون بين الحكومة والقطاع الخاص.

الرئيس صاحب فكرة العاصمة الإدارية الجديدة

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب فكرة العاصمة الإدارية، مطالبًا بعدم الانسياق وراء مروجي الشائعات على الدولة.

وتابع نخطط لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة على مساحة 130 ألف فدان بالعاصمة، وهناك 100 ألف فرصة عمل مباشرة وفرها مشروع العاصمة الجديدة وكانت 300 ألف في وقت سابق.

وأضاف رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، أنه تم بناء 50 سفارة إفريقية نموذجية في العاصمة الإدارية، والسفارات الجديدة جاهزة للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة.

وتابع المهندس خالد عباس، أن الأمم المتحدة تقوم ببناء مقرها الجديد في مبنى المنظمات الدولية بالعاصمة، والحي الدبلوماسي يضم وحدات سكنية وفيلات متنوعة فنادق وأندية على ألف فدان، بينما طلبت 13 سفارة الانتقال لمقرها الجديد بالعاصمة.

العاصمة الإدارية تستقبل المواطنين



وأوضح أن هناك 25 ألف وحدة في الحي السكنى الأول بالعاصمة الإدارية تم بيعها بالكامل، متوقعا زيادة في عدد المقيمين في العاصمة الإدارية بعد انتهاء العام الدراسي.

وأشار إلى أنه يتم العمل حاليا على تجديد كل الخدمات بالحي السكنى الأول لاستقبال المواطنين، مضيفا أنه لم يتم بيع أي وحدة عقارية أو سكنية من البرج الأيقوني.

وأضاف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن 2.7 مليار دولار قيمة القرض الصيني لإنشاء حي المال والأعمال والبرج الأيقوني في العاصمة.

وأردف: سنتمكن من تسديد القرض الصيني من مبيعات البرج الأيقوني والأبراج في حي المال والأعمال، مردفا أنه يتم العمل الآن في 15% فقط من مساحة أراضي العاصمة الإدارية.

سعر المتر فى العاصمة

وأشار إلى أنّ سعر المتر في العاصمة الإدارية يصل حاليا إلى 50 ألف جنيه، وتحديدا في المناطق المتميزة التي يفوق فيها السعر الـ50 ألفا، موضحا أنّ هذه الأرض لم تكن لها أي قيمة سعرية قبل المشروع.

ولفت إلى أنّه تم توفير البنية الأساسية من حيث المياه والكهرباء والصرف الصحي، كما أنّ العاصمة مدينة ذكية، ويتم التحكم بها آليا من قِبل غرفة التحكم.