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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوضى عارمة.. ألتراس فريق سويدي يقتحمون الملعب ويثيرون الشغب |صور

الترس فريق سويدي
الترس فريق سويدي يقتحمون الملعب ويثيرون الشغب

شهدت إحدى مباريات كرة القدم بالسويد حالة من الفوضى العارمة، بعد خول  ألتراس فريق أيك  في حالة هياج خلال مباراة فريقهم أمام منافسه اللدود ديورجاردن.

 

فبعد تقدم  فريق ديورجاردن عن طريق ماركوس دانيلسون في الدقيقة 82 ، فيما شهد فريق  أيك  طرد لاعبين هما أكسل بيورنستروم وإريك أوما في الدقيقتين 90 و 92 على التوالي.

 الترس فريق سويدي يقتحمون الملعب ويثيرون الشغب 

 وبعد هذا القرار،  القى  ألترس فريق أيك السويدي الصواريخ على أرض الملعب واقتحموا مقدمة المدرج ، حيث اندفعوا فوق لوحة إعلانية.

 

كتب أحد المعجبين الذي غرد مقطعًا من المشاهد: “تجاوزات كبيرة خلال لعبة Djurgarden-AIK هذه - أنصار فيرق أيك يواجهون الشرطة ، وذلك لعدم فوز الفريق للمرة السابعة على التوالي ليصبح الفريق  في المركز الخامس عشر من أصل 16”.

 الترس فريق سويدي يقتحمون الملعب ويثيرون الشغب 

فيما  يُظهر مقطع فيديو منفصل ، تم تصويره من داخل  الملعب ، شرطة مكافحة الشغب  توجه مجموعة من مشجعي ألترس تحمل مقذوفات ، بما في ذلك الألعاب النارية.

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