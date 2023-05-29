جامعة حلوان: خطة لبناء كوادر بحثية

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و يتم ذالك عن طريق تنظيم مجموعة من ورش العمل التدريبية و برامج دعم البحث العلمي بالمراكز المختلفة بالجامعة للنهوض بمستوي الباحثين و تنمية قدراتهم .

وصرحت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس جامعة حلوان، إن سلسلة ورش العمل التى تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة تهدف إلى النهوض بمستوى البحث العلمي عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي، وبناء كوادر بحثية، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا.

وأضافت نائب رئيس جامعة حلوان ورش العمل التى يعقدها المركز أنه يتم النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي مثل خدمات الإحصاء والتدقيق اللغوي والترجمة واختيار المجلات العلمية للنشر، كما يهتم المركز بتوفير مجموعة من ورش العمل التي تساعد على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية.