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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الأوكراني حول الضربات الروسية على مطار خميلنيتسكي

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن وري إجنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن البنية التحتية للمطار العسكري في منطقة خميلنيتسكي الأوكرانية تضررت جراء الضربات الروسية.

وقال إجنات في تصريحات تليفزيونية: "حدثت بعض الأضرار في المطار العسكري الاوكراني"، لافتا إلى أنه لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل". 

وأضاف: "تم احتواء الحريق، وأن كل شيء سيعود في المطار وسيعمل كل شيء بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أنه لا يمكننا الخوض في عواقب هذه الضربات.

وأعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة خميلنيتسكي في وقت سابق من اليوم، إن منشأة عسكرية تعرضت للقصف أثناء الليل، مع تضرر خمس طائرات على أراضيها واندلاع حريق في مستودعات الوقود والمعدات العسكرية.

وكان قد صدر تحذير من غارة جوية في أنحاء أوكرانيا الليلة الماضية، وتم الإبلاغ عن انفجارات في العاصمة كييف وفي مناطق فينيتسا وجيتومير وكييف وكيروفوجراد ولفوف وأوديسا وبولتافا وخميلنيتسكي. 

وأبلغت إدارة أوديسا عن حدوث أضرار للبنية التحتية للميناء واندلاع حريق، كما تم الإبلاغ عن حريق في منطقة سفياتوشينسكي في كييف.

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