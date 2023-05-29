للسيطرة على الأقصى.. مفتي فلسطين يحذر من تداعيات تشكيل لوبي جبل الهيكل

حذر مفتي فلسطين، الشيخ محمد حسين، اليوم الاثنين، من تداعيات تشكيل لوبي جديد في الكنيست الإسرائيلي تحت اسم (من أجل حرية اليهود في جبل الهيكل).

وأكد مفتي فلسطين في تصريحات صحفية حسب وسائل إعلام فلسطينة، أن هذا الأمر يصب في محاولات حكومة الاحتلال في استباحة وتهويد والسيطرة على المسجد الأقصى.

وقال الشيخ حسين إن هذه المحاولات الإسرائيلية تمس عقيدة المسلمين وتثير مشاعرهم، ويترتب على الاحتلال وقفها، مشيرا إلى أنها تقود المنطقة إلى مضاعفات خطيرة".

وأضاف أن محاولات السيطرة على المسجد الأقصى متعددة وكثيرة منها: الاقتحامات المتكررة وإقامة الشعارات الدينية في الأقصى، مؤكدًا أن المسجد الأقصى، مسجد إسلامي خالص.

ودعا المفتي العام للقدس، شعوب الأمتين العربية والإسلامية في الدفاع عن الأقصى ومنع محاولات السيطرة "الإسرائيلية" عليه.

وأطلق أعضاء في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لوبي جديد، تحت اسم “من أجل حرية اليهود في جبل الهيكل” (المسجد الأقصى)، بهدف السعي لفرض السيادة الكاملة عليه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: إن اللوبي سيناقش أهمية الحرم القدسي في الصهيونية ومكانته في الوجود الإسرائيلي".

وأشارت إلى أن الغرض من هذا اللوبي هو الترويج (لحرم الهيكل) المزعوم والذي يسعون إلى إقامته مكان المسجد الأقصى، والترويج كذلك لعلاقة هيكلهم المزعوم باليهود.

وأضافت إنه يهدف إلى زيادة عدد المقتحمين للأقصى وتعريفهم بأهمية هذه الخطوات.

وذكرت الصحيفة العبرية أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مجموعات ضغط في الكنيست من أجل محاولة فرض السيادة على الأقصى.

وتشهد باحات المسجد الأقصى، اقتحامات متكررة لمئات المستوطنين حيث يؤدون طقوسًا تلمودية مع جولات استفزازية، بحماية قوات الاحتلال.