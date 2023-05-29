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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري علي مدار الأسبوع، حيث استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو، فيما انخفض الجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري.

ويرصد موقع "صدى البلد" خلال السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 مايو 2023؛ وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقارنة بأسعار إغلاق الخميس الماضي.

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي  اليوم الاثنين مسجلا 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الاثنين 32.90 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الاثنين 37.85 جنيه للشراء و38.23 جنيه للبيع مقارنة بـ 38.21 جنيه للبيع سعر إغلاق الأسبوع الماضي بانخفاض قرشين.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم 33.88جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع مقارنة 34.12 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر.

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 32.90 جنيه للشراء و33.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاثنين نحو 37.85 جنيه للشراء و38.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الاثنين نحو 33.88 جنيه للشراء و34.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى البنك المركزي


واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقًا لآخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه.

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الاثنين عند 33.07 جنيه للشراء و33.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الاثنين 38.06 جنيه للشراء و38.21 جنيه للبيع مقارنة 38.27 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي بانخفاض 6 قروش.

استقر سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم 34.04جنيه للشراء و34.19 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

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