تحالف الأحزاب: الحوار الوطني سينتهي إلى مخرجات تحقق حياة كريمة للشعب المصري

أعرب تحالف الأحزاب المصرية عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعوته للحوار الوطنى التى أطلقها فى حفل إفطار الأسرة المصرية وأيضا لرعايته لهذا الحوار الذى انطلق بعد عام كامل من التحضير الجيد من مجلس أمناء الحوار الوطنى.



وأكد التحالف كشاهد عيان ومشارك فعلى من خلال جميع رؤساء أحزاب وسياسي التحالف، على مدار 24 جلسة من الحوار الوطنى أن المناقشات والمداخلات كانت جادة ومثمرة وموضوعية من جانب جميع القوى السياسية الوطنية، وأن الحوار سوف يحقق نجاحا وينتهى إلى مخرجات لصالح الوطن والمواطن.



وأعلن التحالف أن شعار لا خطوط حمراء داخل مناقشات الحوار الوطنى تأكد للجميع وان منهج الديمقراطية فى إدارة الجلسات كان بارزا وأن المتابعة القوية من جانب المنسق العام للحوار الوطنى ضياء رشوان وأيضا المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية وحرصهما على حضور جميع الجلسات وأيضا أعضاء مجلس الأمناء كان له دور فى إثراء المناقشات.



وأكد تحالف الأحزاب المصرية كشريك رئيسى فى جلسات الحوار الوطنى أن المناقشات أظهرت حتى الآن أن هناك مساحات كبيرة للاتفاق والتوافق حول طرح حلول لمختلف القضايا بما فى ذلك قضايا المحور السياسى.



وأشاد تحالف الأحزاب المصرية بما سجلته جلسات الحوار من ظهور متميز لفئات الشباب والمرأة وذوى الهمم وتسابقوا على طرح رؤى جديدة ومقترحات قابلة للتنفيذ.



وأكد تحالف الأحزاب المصرية أن الممارسات داخل جلسات الحوار الوطنى أكدت أن جميع المشاركين كانوا على قدر المسئولية وأنهم أعلوا المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والحزبية، وأنهم التزموا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى أن مصر وطن يتسع للجميع وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية ومع قرب انطلاق الجولة الثالثة من الحوار الوطنى، دعا تحالف الأحزاب المصرية الجميع إلى استمرار النهج الذى شهدته الجولات السابقة.



واقترح تحالف الأحزاب المصرية على مجلس أمناء الحوار الوطني بالنسبة لمدة الحديث أن تكون ٧ دقائق لرئيس الحزب و٥ دقائق لغير رؤساء الأحزاب حتى يتسنى المتحدث استكمال طرح أفكاره ورؤيته.

ويرى التحالف أن الحوار الوطنى سوف ينتهى إلى مخرجات تحقق آمال وتطلعات الشعب فى حياة كريمة وجمهورية جديدة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة ان الحوار يدور تحت شعار الطريق الى الجمهورية الجديدة.