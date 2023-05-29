تعرف على تشكيل الاتحاد السكندري وبيراميدز بالدوري



أعلن الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:-

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: خالد صبحي - عمار حمدي - محمد صالح - مصطفى إبراهيم

خط الوسط: خالد الغندور - ناصر ناصر - فوزي الحناوي - محمود عبدالعزيز - ميسي

خط الهجوم: أوستن أموتو

فيما أعلن جايمى باتشيكو عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري والذي جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي