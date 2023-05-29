أوصت بتلبية احتياجات المجلس.. لجنة برلمانية تناقش موازنة القومي لحقوق الإنسان

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان، اجتماعا بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، والسفير فهمى فايد الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وبحضور ممثلي وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وشهد الاجتماع مناقشة موازنة الجهاز الإداري للسنة المالية 2023/2024، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص المجلس القومي لحقوق الانسان متمثلة في النظر بالموازنة التي تقدمها الحكومة وفحصها ومناقشتها بشكل دقيق.

ووافق أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، علي مشروعي موازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجديد 2023/2024،

وأوصت اللجنة بالتأكد من أن الموازنة تتوافق مع الأولويات الوطنية وتلبي احتياجات المجلس لضمان استقلاليته .