إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن حريق نشب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو و الذي أسفر عن إصابة 23 شخصا .

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران حتى الطابق الخامس .

تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

وتم توجيه ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وإخلاء المبنى من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى .

وأصيب ٢٣ موظفاً ومواطنا من المترددين علي الجهاز باختناقات وجارٍ اسعافهم ، بينما قام شخص بالقفز من الطابق الخامس هرباً من النيران ليصاب بكسور .

وتبين من الفحص المبدئي أن ماسا كهربائيا في تكييف بأحد الطوابق وراء نشوب الحريق وامتدت النيران من الطابق الاول للطابق الخامس وتم تدمير جزء كبير من واجهة المبني .

أصيب موظف بكسور متفرقة جراء حادث حريق مبنى جهاز مدينة 15 مايو، بعد قيامه بالقفز من الطابق الخامس عقب إندلاع النيران في مبنى جهاز 15 مايو، الذي يحتوى على الجهاز والسجل المدني والإدارة التعليمية.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة علي حريق نشب داخل الطابق الاول بمبني جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة لتمتد النيران والأدخنة إلى المبنى وصولا إلى الطابق الخامس، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات اطفاء القاهرة بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو .

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ ١٠ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ، وتم اخلاء مبنى جهاز مدينة 15 مايو من الموظفين والمواطنين بعد ان تصاعدت الادخنة من داخل المبنى، ووصول النيران والأدخنة إلى الطابق الخامس، كما تم الدفع بسيارة سلم هيدروليكي لإنقاذ المواطنين والموظفين.