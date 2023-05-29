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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

صدى البلد

أثار المطرب الشعبى حسن شاكوش الجدل بعد رده على سؤال عن رأيه في الجدل الذي أثارته أزمته مع زوجته، قال: “دي حاجة شخصية بيني وبين بيتي، مش هينفع أتكلم فيها، لإن في الأول والآخر لو إتكلمت هتكلم عن عرضي”

وأثارت زوجة المطرب الشعبى حسن شاكوش ريم طارق الجدل خلال الفيديوهات التحضيرية لحفل زفافها ،وقامت زوجة حسن شاكوش فى الفيديو ، بتصرف غريب، حيث ظهرت ساجدة لتعبر عن فرحتها بزواجها من حسن شاكوش

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور زوجة حسن شاكوش اثارت الجدل ..

قال المطرب حسن شاكوش إن الأغنية التي طرحها مؤخرا، مستخدما مقطع "عبستك إزاي" من محادثته مع زوجته ريم طارق، كان هدفها المزاح مع الجمهور، الذي أعتبر أسلوبه في المحادثة طريقة كوميدية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة رؤيا مصر: "كنت بهزر لما لقيت الناس كلها واخدة الموضوع بالحب وبطريقة كوميدية، ونادي أستون فيلا الإنجليزي نزل الكلمة على صفحته الرسمية، وقلت أهزر مع الناس".

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