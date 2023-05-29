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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العامة للصوامع والتخزين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر

صوامع
صوامع

زف المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاكتفاء الذاتي من القمح في جمهورية مصر العربية.

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التموين: توريد 9.2 مليون طن قمح بزيادة 20% عن العام الماضي

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وقال كمال هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 شهور من الآن، مضيفا أن موسم توريد القمح بلغ ذروته في أوائل شهر مايو الجاري وحتى الأن في 3 مليون طن قمح تم تخزينها.

وأضاف المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدول تستهدف أكثر من 4 ملايين طن قمح في مخازن التموين خلال موسم حصاد القمح في العام الحالي.

 

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