العامة للصوامع والتخزين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 أشهر

زف المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الاكتفاء الذاتي من القمح في جمهورية مصر العربية.

وقال كمال هاشم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من القمح لمدة 6 شهور من الآن، مضيفا أن موسم توريد القمح بلغ ذروته في أوائل شهر مايو الجاري وحتى الأن في 3 مليون طن قمح تم تخزينها.

وأضاف المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدول تستهدف أكثر من 4 ملايين طن قمح في مخازن التموين خلال موسم حصاد القمح في العام الحالي.



