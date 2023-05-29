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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السقطي: دور ابدأ الرئيسي تقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج والاعتماد على المكون المحلي

صدى البلد

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن مبادرة ابدأ لم تكن وليدة اليوم بل يعد لها منذ فترة، فمصر لديها مزايا مثل الطرق والكهرباء والطاقة والسوق، والضرائب تنشأ عن الربح كمبدأ عام، لكن كانت هناك مشكلة في "عدم وضوح الضرائب"، ووجدنا أن الأزمة إجرائية.

 

وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن العملة الصعبة لدى المصريين في البيوت قد تكون بنفس حجم العملة الصعبة في البنك المركزي.

وعلق الطاهري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه البنك المركزي والبنوك في 2016 بتمويل مشروعات الشباب بفائدة 5%، بقيمة إجمالية 200 مليار، والبنك المركزي وضعها كحصة من أموال البنوك.

 

وتابع "السقطي" أن رغم هذه المبادرة، فإن ثقافة "المستورد أفضل" كانت سائدة بين المصريين، وبالتالي كان دور ابدأ الرئيسي هو التخلص من المسار التقليدي للإنتاج المحلي والاستثمار المحلي، بتقليل الاستيراد وزيادة الإنتاج والاعتماد على المكون المحلي.

ولفت الطاهري إلى أنه دون التقليل من جهد أحد، كان البيزنيس في مصر أن رجل الأعمال يسافر إلى أي دولة، يستورد "كونتنر" من أي سلعة، من الموبايل إلى فانوس رمضان، ويغرق بها السوق.

https://www.youtube.com/live/gt9_1nXs-9c?feature=share

إتحاد مستثمري المشروعات اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستثمار المحلي الإعلامي أحمد الطاهري كلام في السياسة

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