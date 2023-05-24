رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تحدثنا بكل شفافية في الحوار الوطني

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن “وجود الحوار الوطني بالطريقة التي رأيناها أمس كان شيئا طيبا جدا”، مشيرا إلى أن جميع من كان فى الحوار الوطني قال ما كان بداخله بصورة شفافة لأقصى درجة من إيجابيات وسلبيات.

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك من يأخذ الكلام ويتخذه أو يضعه فى صورة غير مفهومها الخاص بها، موضحا أنه تم تقديم أجندة واضحة المعاني، والتي أكدت أنه لا بد من تحديد أولويات الصناعة.

وأوضح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المقصود فى أولويات الصناعة أنه من أجل الدخول فى كل الصناعة وإعطائها حوافز أو مزايا فهذا أمر صعب، ولكن عن طريق التركيز على عدد من المجالات.