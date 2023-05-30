حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

استكمالاً لحملة الاستدعاء السابقة لبعض سيارات نيسان، أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر عن مواصلة الحملة، والفحص المجاني عبر وكيل الشركة في مصر وذلك لعدد من السيارات منها، صني سوبر صالون (N16) بداية من موديلات 2006 حتى 2013، بالاضافة إلى نسيان تيدا (C11)من موديل 2010 إلى موديل 2013.

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان

وتتضمن الحملة أيضا السيارة نيسان اكس تريل (T30) بداية من موديلات 2010 حتى موديلات 2013 ايضا، كما تتضمن الكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر، والتي سبق وأن اعلن عنها الوكيل المحلي لشركة نيسان في مصر، ويأتي ذلك في اطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين.

وتأتي هذه الحملة بشكل مجاني دون تحمل العميل اي رسوم او تكاليف، فقط يمكنه تسجيل البيانات والحجز بشكل مسبق، بالاضافة إلى التأكد من أرقام الشاسيه للسيارات وأنها من ضمن حملة الاستدعاء والفحص، وتحديد الميعاد المناسب وأقرب مركز معتمد، ويتم التواصل عبر الموقع الالكتروني الخاص أو من خلال الارقام الساخنة.