وزير الرياضة يكشف عن مفاجأة بشأن أحقية مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إننا درسنا الموقف القانوني لرئيس الزمالك المعزل في مدى قانونية الترشح في الانتخابات المقبلة.



وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حتى الآن من حق رئيس نادي الزمالك المعزول خوض الانتخابات المقبلة".

وأشار الدكتور أشرف صبحي: "رئيس الزمالك المعزول نفذ حكما مقيدا للحريات وليس مخلا بالشرف".

وأكد: "لن نحل مجلس الزمالك لأنهم قاموا بتنفيذ القانون"، موضحا: "لم ولن أتدخل في اختيارات الجمعية العمومية لأي ناد".

