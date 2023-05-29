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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أيمن محسب: مبادرة ابدأ نموذج حقيقي وواضح لتبني المشروعات متناهية الصغر

صدى البلد

أجاب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، على سؤال «كيف نتخلص من البيروقراطية التي تعد من أهم أسباب تعطيل حركة الاستثمار المحلي والأجنبي؟».

وقال «محسب»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»: «إن كنا نريد علاجا سريعا جدا، فإن مبادرة ابدأ هي النموذج الحقيقي الواضح السريع لتبني المشروعات متناهية الصغر والصغيرة».

وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنّ هذا النموذج المصري محلي الصنع منهج رئاسي للتغلب على مشكلات متراكمة، موضحًا: «هذه المبادرة نموذج واضح على أن القرار الجرئ القوي من الرئاسة مباشرة لاقى تنفيذا كبيرا ونجحت المبادرة التي تعاونت مع المستثمرين الشباب من الإسكندرية لأسوان، وطلبت منهم دراسة الجدوى لمراجعتها وتعديل أوجه القصور وتوجيههم منعا من الفشل، كما تم التعامل مع مشكلات تعثر المصانع، وتم منح المستثمرين قروض دون فوائد»

الحوار الوطني الإعلامي أحمد الطاهري الاستثمار المحلي والأجنبي أحمد الطاهري الاستثمار المحلي الدكتور أيمن محسب

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