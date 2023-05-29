إسرائيل توقع على اتفاقيتين جديدتين مع دولة عربية.. تفاصيل

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ميري ريجيف، وقعت اليوم الإثنين، مع وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل، على اتفاقيتين جديدتين.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الاتفاقية الأولى تخص الاعتراف المتبادل برخص القيادة، والثانية تخص تعزيز الاتفاقات الثنائية بشأن القضايا البحرية و الروابط المباشرة بين موانئ البلدين.

وقالت ريجيف،"وقعنا اليوم ثلاث اتفاقيات تتعلق بالاعتراف برخص السياقة، والتعاون في مجال النقل البحري، والسلامة الطرقية"، مشيرة إلى أنه "تقرر تشكيل فريق مشترك يعالج القضايا المتعلقة بالتكنولوجيات المبتكرة في مجال النقل، لا سيما التنقل الذكي، والطائرات بدون طيار، والسيارات الكهربائية أو ذاتية القيادة".

من جانبه، قال وزير النقل المغربي محمد عبد الجليل إن "زيارة الوزيرة الإسرائيلية إلى المغرب تشكل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين"، مضيفا أن "الجانبين سيعملان على تفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا وتلك الموقعة اليوم"

وأكد وزير النقل المغربي على ضرورة تعزيز علاقات التعاون المغربية الإسرائيلية بشكل أكبر خلال زيارته المقبلة لإسرائيل المقررة في سبتمبر القادم.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية تمحورت المناقشات حول النهوض بالتعاون في مجال النقل السككي والخطوط فائقة السرعة، وتطوير البنية التحتيات للمطارات، والمنصات اللوجستية والتنقل الذكي (تدبير حركة المرور، والمركبات ذاتية القيادة، وإشارات المرور الذكية، والتكنولوجيات المتعلقة بالنقل).

كما ناقش الطرفان تطوير الرحلات الجوية بين البلدين بهدف تشجيع السياحة بين المغرب وإسرائيل، والرقمنة في النقل، وكذا تشجيع القطاع الخاص والشركات الناشئة على الاستثمار في مجال النقل.

وكانت ميري ريجيف، أعلنت عبر حسابها على تويتر وصولها إلى المغرب، أمس الأحد، لتوقيع "اتفاقيات تعاون" وقالت إن الزيارة ستشمل لقاء مع وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين.

وأكدت ريجيف أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب، مشيرة إلى أنها ستستمر من 28 مايو إلى 3 يونيو.