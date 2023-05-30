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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أسعار كيا سبورتاج الشكل الجديد ..بأقل سعر للزيرو أمتلك هذه السيارة موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها.

 

بأقل سعر للزيرو .. امتلك هذه السيارة موديل 2023

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، قائمة السيارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 415 ألف جنيه، وذلك للفئة الأولى التي تعمل بناقل سرعات مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 480 ألف جنيه.

سعر كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد في مصر .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، الكثير من الطرازات القوية داخل السوق المصري، منها فئة الـ SUV الرياضية، وعلى رأسها السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 الشكل الجديد، والتي يتم طرحها في مصر عبر 5 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين 1.169.900 جنيه و 1.639.900 جنيه.

 

الأسعار الجديدة لأرخص سيارة عائلية في مصر .. صور

تعتبر السيارة جلوري 330S واحدة من أرخص السيارات العائلية المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، ولكن شهدت هذه النسخة زيادة سعرية تراوحت بين 35 ألف و 58 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 480 ألف جنيه وحتى 570 ألف جنيه.

 

الأسعار الرسمية لجميع سيارات "بيجو" في السوق المصري

تقدم شركة بيجو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، مجموعة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة السيدان عبر نستخها 301 و 508، بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية مثل السيارة 2008، وفئة الـ SUV التي تتضمن كلا من النسخة 3008 و 5008 موديلات 2023.

 

حملة استدعاء مجانية لبعض موديلات نيسان .. تفاصيل

استكمالاً لحملة الإستدعاء السابقة لبعض سيارات نيسان، أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر عن مواصلة الحملة، والفحص المجاني عبر وكيل الشركة في مصر وذلك لعدد من السيارات منها، صني سوبر صالون (N16) بداية من موديلات 2006 حتى 2013، بالاضافة إلى نسيان تيدا (C11)من موديل 2010 إلى موديل 2013.

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