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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر للزيرو .. امتلك هذه السيارة موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تتصدر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، قائمة السيارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 415 ألف جنيه، وذلك للفئة الأولى التي تعمل بناقل سرعات مانيوال، بينما يصل سعر الفئة عالية التجهيزات إلى 480 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارات شركة شيري الصينية داخل السوق المصري "اريزو 5" موديل 2023.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

 

تحتوي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 على زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالاضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية ثنائية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

وتضم السيارة ناقل حركة مانيوال للفئة الاولى، واخر CVT أوتوماتيك للفئات الاخرى، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، دفع أمامي، ينتج 114 حصانا، و 141 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/ساعة، إلى جانب القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

وتتمتع السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعدة تجهيزات اخرى تتضمن، شاشة عرض الوسائط، عجلة قيادة تدعم العديد من اوامر التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة الاصطفاف، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة.

 شيري اريزو 5 موديل 2023

اسعار السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى مانيوال شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 415,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 455,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك شيري اريزو 5 موديل 2023 بسعر 480,000 جنيه.

 شيري اريزو 5 موديل 2023
تقنية الفيديو أريزو شيري أرخص سيارات شيري الصينية موديل 2023

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