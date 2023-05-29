الأسعار الجديدة لأرخص سيارة عائلية في مصر .. صور

تعتبر السيارة جلوري 330S واحدة من أرخص السيارات العائلية المقدمة داخل السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات، ولكن شهدت هذه النسخة زيادة سعرية تراوحت بين 35 ألف و 58 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الجديدة من 480 ألف جنيه وحتى 570 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جلوري 330S وأبرز المواصفات الفنية.

السيارة جلوري 330S

تعمل السيارة جلوري 330S بناقل سرعات يدوي "مانيوال" يشمل جميع الفئات، ويتكون من 5 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، بينما تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1250 سي سي للفئة الاولى، و 1500 سي سي للفئات الاخرى، وقوة تتراوح بين 95 و 115 حصانا.

السيارة جلوري 330S

قياسات وابعاد السيارة جلوري 330S

الطول الكلي 4400 مم.

العرض الكلي 1705 مم.

طول قاعدة العجلات 2725 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1790 مم.

الخلوص الأرضي 170 مم.

السيارة جلوري 330S

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة العائلية جلوري 330S

الفئة الاولى جلوري 330S هاي لاين مانيوال 1240 سي سي بسعر 480 ألف جنيه بدلاً من 444.900 جنيه.

الفئة الثانية جلوري 330S هاي لاين مانيوال 1500 سي سي بسعر 510 ألف جنيه بدلاً من 474.900 جنيه.

الفئة الثالثة جلوري 330S هاي لاين غاز بسعر 530 ألف جنيه بدلاً من 486.900 جنيه.

الفئة الرابعة جلوري 330S توب لاين مانيوال بسعر 550 ألف جنيه بدلاً من 499.900 جنيه.

الفئة الخامسة جلوري 330S توب لاين غاز بسعر 570 ألف جنيه بدلاً من 511.900 جنيه.