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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مي فاروق: تفاجأت بمكالمة عمرو مصطفى لغناء «افتكر لك ايه» ولم أوقع أي تصاريح

مي فاروق
مي فاروق

أكدت مي فاروق، أنها تفاجأت باتصال الملحن عمرو مصطفى حيث طالبها بغناء أغنية "افتكر لك ايه" ووافقت على الفور، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة جدًا لهذه الفكرة وسجلت الأغنية في اليوم الثاني من مكالمة عمرو مصطفى لها.

 

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عمرو مصطفى يقدم أغنية "افتكرلك إيه" بصوت مي فاروق

وأضافت مي فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو مصطفى ملحن كبير وله كل التقدير والاحترام، مؤكدة أن الفكرة مميزة جدًا وهو إعادة هذا اللون من الغناء، مضيفة: "لم يكن هناك أي امضاء أي قرار أو تصريح".

وأشارت مي فاروق، إلى أنها تحمست للفكرة وسجلت وغادرت سريعًا ولم تتطرق إلى أي تفاصيل، مؤكدة أنها تحضر لعملين غنائيين سيتم طرحهم الفترة المقبلة، كما أشارت إلى أن ابنتها زينه صاحبة الـ15 عام موهوبة وصاحبت صوت جيد في الغناء.

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