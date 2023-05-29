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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو مصطفى يقدم أغنية "افتكرلك إيه" بصوت مي فاروق

مي فاروق
مي فاروق

قرر الفنان عمرو مصطفى، تقديم أغنية “افتكرلك إيه” بصوت الفنانة مي فاروق، لتكون أولى أغاني مشروع إحياء التراث الذي يعكف عليه خلال الفترة الحالية، ويهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والعودة للزمن الجميل.

ونشر عمرو مصطفى بوستر أغنية “افتكرلك إيه” وصورة مي فاروق تعتليه، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: قريبًا.. افتكرلك إيه.

كتاب عمرو مصطفى

كما يعكف عمرو مصطفى حاليًا على تحضير كتاب يسرد به تفاصيل مشواره الفني، ويحمل اسم “25 سنة موسيقى”، مستعينًا في كتابته بالذكاء الاصطناعي، وأعلن عنه خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان مؤخرًا في برنامج حديث القاهرة على شاشة قناة القاهرة والناس: سيكون صدمة كبرى لكل العالم العربي.

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وطالب عمرو بالحصول على تعويض وإبطال تنازلاته من المنتج محسن جابر عن انتهاكه الحقوق الأدبية للأعمال التي تعاونا بها سابقًا، مؤكدًا على أنه سيتبرعها بها لصالح صندوق تحيا مصر.

ميني ألبوم عمرو مصطفى

يعد ميني ألبوم “مالوش زي" هو آخر أعمال عمرو مصطفى الفنية، والذي طرحه مؤخرًا بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وتضمن 6 أغاني، وهم: مالوش زي، عايشين بالصورة، كان عنده حق، هحكيلك قدام، غيرك مين، تيجي تيجي.

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