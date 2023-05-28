عمرو مصطفى: لا أحب ذكر اسم عمرو دياب

أكد الملحن عمرو مصطفي أنه لا يحب ذكر اسم الفنان عمرو دياب، مضيفا أنه يكتب تاريخه الموسيقي علي مدار 25 سنة في كتاب.



وقال عمرو مصطفى خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس: "الكتاب سيصدم العالم العربي".

محسن جابر

وعن خلافه مع المنتج محسن جابر، قال عمرو مصطفى: “أنا لي حقوق وقلت أبدأ بالخير”.

وأكد عمرو مصطفى، أن حقوق ألحانه تم تحويلها إلى مهرجانات دون علمه سيحصل عليها ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر.

وتابع عمرو مصطفي قائلا: "المغنيين بتوع المهرجانات بياخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي".