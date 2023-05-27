عمرو مصطفى: عليه العوض في تاريخي اللي فات

تحدث الملحن عمرو مصطفى عن خلافه مع المنتج محسن جابر قائلا: "أنا ليا حقوق وقلت ابدأ بالخير، وتاريخي اللي فات خلاص عليه العوض ومفتحتش بقي إنما هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد وكمان ده تراث تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة".

وأكد عمرو مصطفى، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة “القاهرة والناس”، أن حقوق ألحانه تم تحويلها إلى مهرجانات دون علمه وسيحصل على حقوقه من هذه الألحان ويتبرع بها لصندوق تحيا مصر.



تعويض

وتابع عمرو مصطفي قائلا: "المغنيون بتوع المهرجانات بياخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم ومش بيكتبوا عليها اسمي".

وطالب عمرو مصطفى،بتعويض مادي عن بيع ألحانه لأغاني المهرجانات.