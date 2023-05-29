السيسي يهنئ أردوغان هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة جديدة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقديم التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة جديدة.

فيما أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي.

عمق الروابط التاريخية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي بأن الرئيسين أكدا عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وفي ذلك الإطار قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.