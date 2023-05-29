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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمن الغذائي بالحوار الوطني: الزراعة والصناعة هما المخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية

صدى البلد

قال النائب هشام الحصري مقرر لجنة الأمن الغذائي بـالحوار الوطني، إن المخرج لمصر من الأزمة الاقتصادية الحالية هو الاهتمام بالزراعة والصناعة، لأنهما عنصرا الاقتصاد الصلب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني في الأمن الغذائي منفتح على كل الآراء والأفكار، وأوجه الدعوة لكل المعنيين بالزراعة للحضور في جلسة الزراعة والأمن الغذائي يوم الثلاثاء بعد المقبل بالحوار الوطني، حتى نصل لمساحات مشتركة نبني عليها مستقبل مصر في الزراعة.

ولفت إلى أن مصر تقدمت خطوات إيجابية جدا، وأضافت مساحات واسعة جدا للرقعة الزراعية في مصر، حتى أن أحد المستثمرين تحدث مع محافظ الوادي الجديد ليزرع 150 ألف فدان، وهذا تطور للفكر الاستثماري.

الازمة الاقتصادية الحالية الأزمة الاقتصادية أزمة الاقتصاد أحمد الطاهري الإعلامي أحمد الطاهري

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