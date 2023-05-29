شئون اللاجئين تكشف جهودها مع الهلال الأحمر المصري للتعامل مع نازحي السودان

أجاب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي على سؤال الاعلامية لميس الحديدي ماذا سيقدم المجتمع الدولي لمصر لاستضافتها أرقام إضافية من اللاجئين حيث تستضيف مصر نحو 5 مليون سوداني في سنوات سابقة والان نزح إليها نحو 175 ألف نازح جراء الازمة الاخيرة وذلك في توفير المتطلبات الانية وفي الاجل المتوسط التي يحتاجها نازحو السودان.

وقال “فيليبو غراندي” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” الفضائية، أن هناك إحتيجات تتمثل في شقين الأول إنساني بامتياز وهي متطلبات عاجلة لايمكن تأجيلها وهي تتعلق بالرحلة الطويلة التي يقطعها هؤلاء مع إرتفاع درجات الحرارة من الخرطوم ،حيث الجو حار جدا ،و أحيانا يضطرون للانتظار لأن هناك إجراءات يجب اتخاذها .ومن الشق الإنساني أهم مؤسسة تتعامل معهم فور الوصول هى الهلال الأحمر المصرى، و نحن ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى ندعها بالموارد ، ونحن جميعا نعمل من خلالها لانها تملك العلاقات و موجوده علي الارض .و لكن نحن أيضا نقوم ببعض المساعدة المباشرة ، ليس لدينا تواجد على الحدود و لكننا نزور كثيرا، و نحاول ان نساعد .



مكملاً : " فمثلا نقيم خيام على الحدود طبقا لطلب السلطات . كل القادمين لا يمكن ان يبقوا على الحدود فيذهبون إلى أبو سمبل وأسوان ثم القاهرة. فنحاول أن ندعمهم و لدينا بالفعل برنامج لدعم اللاجئين فنقدم لهم الدعم النقدى و بطرق مختلفة .



وأشاد مفوض اللاجئين بإستقبال مصر وحسن تعاملها مع اللاجئين مؤكداً أن مصر دولة متميزة وتستقبل النازحين إليها بكرم شديد ويتعامل الشعب المصري معهم كأنهم إخوة قائلاً : " مصر تعتبر دوله متميزة في تعاملها مع السودانيين والسوريين ، فبالرغم من تحدياتها فهى تستقبل القادمين كأخوة و تسمح لهم بالدخول الي النظام التعليمى والصحى. "



لافتاً إلى أهمية حديث الرئيس السيسي معه اليوم فيما يخص الدعم الإضافي المطلوب لمصر للتتعامل مع الأرقام الإضافية للنازحين قائلاً : " النقطة التي أثارها الرئيس- و اتفق معه تماما- انه الان بقدوم عدد آخر جديد نتيجه الأزمة فنحن نحتاج الى مساعدة ودعم وانا اتفق معه تماما، ان علينا ان نحشد مزيدا من الموارد ليس فقط للمساعدات الإنسانية ولكن أيضا للخدمات الاجتماعية المصرية ، و البنية التحتية المصرية التي يتم الضغط عليها بكل هذه الأعداد .



ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم والحشد لدعم مصر لاستقبالها الرقم الاكبر من نازحي السودان مؤكداً أنه سوف يروج ويحشد لها على صعيد المجتمع الدولي قائلاً : " اتفق تماما مع طرح الرئيس السيسي ،و لن أقوم فقط بعملي ولكنى سأدعم واروج لهذه الفكرة دوليا لتقديم مزيد من الدعم لمصر في هذا الإطار .