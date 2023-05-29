اعرف إزاي توصل لكلمات مرور الواي الفاي على Windows 11

أتاحت شركة مايكروسوفت ميزة جديدة منذ أيام، لمستخدمي Windows 11 ويندوز 11 تعمل على عرض كلمات مرور Wi-Fi واي فاي للشبكات المحفوظة بسهولة حتى يتمكن المستخدمون من مشاركتها مع شخص آخر أو إعداد الشبكة على جهاز آخر.

وبحسب موقع The Verge فإنه مع الإصدار الجديد (23466) من Windows 11 فإنه يمكن للمستخدمين رؤية مفاتيح SSID المحفوظة بنص عادي بالانتقال إلى الإعدادات ثم الشبكة والإنترنت ثم Wi-Fi ثم الانتقال إلى إدارة الشبكات المعروفة.

كما يمكن تحديد مفاتيح SSID المحفوظة والنقر فوق عرض مفتاح أمان Wi-Fi، وفي الوقت الحالي، يتم إخفاء كلمة مرور Wi-Fi للشبكة الحالية التي يتصل بها جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام Windows 11 في خصائص الجهاز اللاسلكي ، والتي يمكن رؤيتها عن طريق تحديد مربع "إظهار الأحرف" داخل علامة تبويب الأمان .

وذكر موقع Gadgets Now الخطوات التي يمكن اتباعها للعثور على كلمة مرور شبكة Wi-Fi التي يتصل بها نظام التشغيل Windows 11 ويندوز 11، وذلك من خلال الخطوات الآتية :



1. في نظام التشغيل Windows 11 ، حدد زر البدء واكتب لوحة التحكم.



2. انتقل إلى خيار لوحة التحكم.



3. انقر فوق الشبكة والإنترنت.



4. انتقل إلى خيار مركز الشبكة والمشاركة.



5. انقر فوق اسم شبكة Wi-Fi التي يتصل بها نظامك ضمن عرض شبكاتك النشطة.



6. انقر فوق الزر Wireless Properties (خصائص الشبكة اللاسلكية).



7. اذهب على لوحة الأمان.



8. انقر على العرض