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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الرياضة: تكلفة إستاد بورسعيد الجديد تصل لمليار جنيه.. فيديو

ستاد بورسعيد الجديد
ستاد بورسعيد الجديد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نادي الاتحاد الإسكندري حصل على دعم 10 ملايين جنيه، كما أنه رفض استقالة محمد مصيلحي من رئاسة زعيم الثغر.

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وأضاف أشرف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، في حوار خاص من المركز الأولمبي بالمعادي، أنه تواصل مع محافظ الإسكندرية من أجل تقديم الدعم اللازم للاتحاد، كما سيقوم بزيارة خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوضاع النادي.

 

وتابع: أقدم الدعم والمساندة للنادي الإسماعيلي ولكن لابد من إدارة جيدة ، كما أنه تم تقديم الدعم اللازم إلى النادي المصري، والوزارة تتحمل 75 ٪؜ من قيمة بناء الاستاد والمحافظة تتحمل 25٪؜ ، موضحًا أن تكلفة استاد بورسعيد الجديد ستصل إلى مليار جنيه.

 

وأشار وزير الرياضة إلى أنه تم تنظيم 321 بطولة عربية وأفريقية وعالمية أقيمت داخل مصر، ونعمل على التطوير رياضيا واقتصاديا، والعمل على مساهمة الرياضة في الاقتصاد القومي مع القطاع الخاص.

 

وأفاد: هناك تعاون مع شركات خاصة عالمية لصناعة أدوات وملابس واحتياجات الرياضيين في مصر ، كما أن مجموعة سيراميكا كليوباترا لها استثمارات كبيرة في الرياضة والإعلام الرياضي.

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