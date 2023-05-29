تمديد وقف إطلاق النار .. بيان سعودي أمريكي بشأن السودان

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أن ممثلو القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وقعوا بمدينة جدة، على تمديد لاتفاقية 20 مايو لمدة خمسة أيام، وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية لإتاحة مزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملهم الحيوي.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جاء في البيان: “أكد الطرفان عزمهما استخدام التمديد لمدة خمسة أيام لتنفيذ أحكام وقف إطلاق النار الأول التي لم تتحقق بالكامل، بما في ذلك تسليم المزيد من المساعدات الإنسانية، وتسهيل إصلاح الخدمات الأساسية، وإخلاء الجهات المسلحة من المستشفيات”.

وأضاف: “تدين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة استمرار الضربات الجوية والهجمات والتحركات المحظورة. ويحثان الطرفين على احترام التزاماتهما بالامتناع عن تلك الأعمال خلال فترة التمديد الخمسة أيام”.

وتابع: “كما اتفق الطرفان على مناقشة وقف إطلاق نار طويل الأمد قد يستلزم إخلاء القوات من المناطق الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، وإزالة المزيد من العوائق أمام حرية تنقل المدنيين والمساعدات الإنسانية، وتمكين الموظفين الحكوميين من استئناف واجباتهم المعتادة”.

وأكد البيان: “تذكر السعودية والولايات المتحدة الطرفين بأنه لا يزال يتعين عليهما التقيد بالتزاماتهما بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد المبرمة في 20 مايو وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان”.