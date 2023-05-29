المصور الخاص بالزعماء: السادات كان يحب التصوير وعبد الناصر عيناه شديدتا العمق

قال سمير الغزولي المصور الصحفي، إنه قام بتصوير شخصيات سياسية مهمة منهم الملك حسين، وياسر عرفات، والزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس السادات، معلقا: السادات كان شديد الحب للتصوير.
الرئيس السادات وزوجته
أضاف " الغزولي " خلال لقائه بالإعلامية " انجي انور" ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على فضائية "الاي تي سي" من حي "خان الخليلي" أنه قام بالتصوير أثناء حرب أكتوبر والانتصارات التي حققها الزعيم “السادات”، وعمل على تصوير ممن أصابوا بحرب أكتوبر 1973 أثناء تفقد السيدة " جيهان السادات" لهم في المستشفيات وهي تبعث لهم الورود، فهو كان المصور الخاص للسادات وزوجته.
الزعيم جمال عبد الناصر
وأسترسل، في حديثة إنه عندما يقوم بتصوير الزعيم جمال عبد الناصر كانت عيناه شديدان العمق ولهما رهبة كبيرة لا أحد يستطيع أن ينظر آليها لما لهما من رهبة غير عادية.