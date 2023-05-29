المصور الخاص بالزعماء: السادات كان يحب التصوير وعبد الناصر عيناه شديدتا العمق

قال سمير الغزولي المصور الصحفي، إنه قام بتصوير شخصيات سياسية مهمة منهم الملك حسين، وياسر عرفات، والزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس السادات، معلقا: السادات كان شديد الحب للتصوير.

الرئيس السادات وزوجته