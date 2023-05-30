بشرى لجمهور الأهلي بشأن مباراة الوداد في نهائي إفريقيا.. محمد فاروق يكشف

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات الماضية شهدت انفراجة كبيرة في عدد الحضور الجماهيري للنادي الأهلي في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب نجح في الحصول على موافقة شبه نهائية من الجهات الأمنية بشأن حضور 50 ألف مشجع لمواجهة الذهاب أمام الوداد المغربى، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب استاد القاهرة وذلك بدلاً من 20 ألف مشجع كما كان مقرراً له".

وأضاف:"الأهلي يحتاج إلى الدعم الجماهيري في مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ".