عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام الأقصر يعقد اليوم المفتوح المواطنين

سكرتير عام الاقصر
سكرتير عام الاقصر يعقد اليوم المفتوح

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم والإستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين.

محافظ الأقصر يوجه بفحص مطالب ذوي الهمم وحلها بالتنسيق مع الجهات المعنية

توزيع أكبر كمية من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

وأضاف محافظ الأقصر، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

الأقصر الاستجابة السريعة أسر الأولى بالرعاية الجهات الحكومية الخط الساخن الشكاوى الحكومية جميع الجهات الحكومية محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

ترشيحاتنا

مشروع مصري جديد يقضي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب.. القصة الكاملة

ضياء السيد: حصلت على وعود كثيرة من الوزير وجمال علام بصرف مستحقاتي

الأسعار الجديدة لـ سيارة إيجل برو في مصر .. صور

عقوبة من ترك الصلاة على النبي .. احذر سبعة أمور في الدارين

بايدن: بحثت مع أردوغان ملف طائرات F-16 ومحاولة السويد الانضمام لـ الناتو

إليك المواعيد| تشغيل قطارات نوم ومكيفة على خط مطروح القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

مشاهد صادمة لحيوانات تنذر بعودة عبدة الشيطان إلى قرية بريطانية.. ما القصة؟

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ