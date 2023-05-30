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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قافلة طبية مكبرة في حي المنتزه ثان شرقي الإسكندرية| صور

قافلة طبية بالمنتزه
قافلة طبية بالمنتزه ثان شرقي الإسكندرية

نظم حي المنتزه ثان شرقي محافظة الإسكندرية، قافلة شاملة بتنسيق مركز معلومات التنمية المحلية بالحي في مقر جمعية الملاحة، مع الجهات المعنية بشؤون القوافل وفريق العمل بمؤسسة سواعدنا الخيرية و جمعية الملاحة.

كما شهدت فعاليات القافلة مشاركة مديرة إدارة الطب البيطري بالمعمورة ، وممثلين عن منطقة المنتزه الطبية، و مديرية الإرشاد البيطري، و فريق التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية وشركة الصرف الصحي، و إدارة التثقيف بالمنتزه الطبية، وإدارة أوقاف المنتزه.

استهلت المحاضرات التثقيفية بأعلام الأهالي بمدي مساهمة المبادرات الرئاسية في دعم صحة المصريين،  وأهمية الكشف المبكر عن السرطان للوقاية من المرض الخطير، و أهمية التطعيم للحد من الفيروسات.

وتحدث رئيس وحدة السكان بالحي عن التعريف بالقضية السكانية، ومدى تأثيرها السلبي علي التنمية، ودور الإعلام في الحد منها، ومدي مساهمة المجتمع المدني لمكافحة الأزمة السكانية.

كما قامت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالحي بتوعية فتيات و سيدات المنطقة بضرورة تمكين المرأة ،اجتماعيا و اقتصاديا ، و دور نادي المرأة التابع لمنطقة المنتزة الطبية في تدريب المرأة علي أعمال الهاند ميد ، و تسويق منتجاتهم في المعارض الثابتة و المتنقلة .

و تطرقت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالحي عن الخدمات المقدمة للطفل ، و قامت بالتنويه عن خط نجدة الطفل ، استهدافا لتوفير بيئة آمنة للأطفال .

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كما قامت منطقة المنتزه الطبية بالكشف علي 50 طفلا ، و65 باطنة، و تم صرف الأدوية لهم.

وفي سياق متصل تم إلقاء ندوة من خلال مقر مشروعك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و تقديم حزمة من التسهيلات الائتمانية للمشروعات الجديدة و القائمة بالفعل.

وقامت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بعقد ندوات عن  كيفية المحافظة على المياه في الأعمال المنزلية ولا سيما غسيل السجاد، وترشيد استهلاك المياه، وإمكانية القيام بإصلاحات بسيطة حفاظا على المياه، وأعقب ذلك ورش عمل للأطفال.

وشهد الكشف الطبي من قبل مؤسسة سواعدنا الخيرية و منطقة المنتزه الطبية إقبال كثيف للغاية من الأهالي  من خلال الكشف علي 126 حالة ( 50 طفلا - 71 باطنة - 15 علاج طبيعي)، وأعقب ذلك صرف الأدوية المهداة تطوعا من أحدي أكبر شركات الأدوية، للحالات المريضة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة  مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي و فريق العمل بالإدارة ومدير إدارة التنمية الريفية و رئيس وحدة السكان بالحي و فريق العمل بالإدارة، وممثلين عن  الوحدة الفرعية لحماية الطفولة ومقر  بالحي، ورئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالحي.

يأتي هذا في إطار خطة العمل الموحدة للإدارة العامة لتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة و تحت رعاية الدكتور جاكلين عازر نائب المحافظ وإشراف الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه، وتنسيق محمود أبو الوفا مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحي، ورحاب عبد السلام رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالحي.

الاسكندرية الارشاد البيطري أهمية التطعيم القضية السكانية اللجنة الفرعية المبادرات الرئاسية المدرسة الثانوية المنتزة ثان المجتمع المدني حماية الطفولة تسويق منتجات

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