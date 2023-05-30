عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع فني تحاليل طبية بمسدسه الشخصي ببني سويف

صدى البلد

أقدم فني تحاليل طبية، مساء الأحد، على  التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه، داخل مسكنه بقرية "منشأة الحج" بمركز اهناسيا ببني سويف، لمروره بضائقة مالية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارًا من  مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغا من مستشفى إهناسيا التخصصي بوصول شاب "ثلاثيني" جثة هامدة نتيجة إصابة بطلقة نارية مستقرة بالرأس.

محافظ بني سويف يسلم عقود تمويل لمشروعات تنموية صغيرة

نائب محافظ بني سويف يتفقد مستجدات مشرعات حياة كريمة بقرى ناصر

وعلى الفور انتقل الى المستشفي فريق بحثي برئاسة الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث اهناسيا، وبإشراف اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، وتبين وفاة "أسامة ع. ا" 32 عامًا، فني تحاليل طبية، مقيم قرية "منشأة الحج" بدائرة المركز.

 

ودلت التحريات وأقوال أهليته على أن سبب الوفاة يرجع لإقدامه على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، وذلك باستخدام سلاح ناري شخصي أطلق منه رصاصة استقرت برأسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقله جثة هامدة بواسطة أهليته إلى المستشفى.

 

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي امرت باستدعاء الطب الشرعي، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، واستكمال الإجراءات.

التخصصي امن بنى سويف فني تحاليل طبية مركز اهناسيا مدير أمن بني سويف نائب محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة بني سويف يوافق على عقد ورشة للخريجين بكلية علوم الأرض

ترشيحاتنا

نائب رئيس المصري يكشف حقيقة وجود مفاوضات مع الزمالك لانتقال إلياس الجلاصي

سبحان مغير الأحوال.. فرج عامر يشيد بأداء لاعب الأهلي

جهاد جريشة: هدف حسين الشحات صحيح.. وبيريرا لم يضف شيئا للتحكيم المصري

دعاء تحصين الطفل من الحسد والسحر.. كلمات وطرق مجربة

عمدة كييف: انفجارات قوية في حي بيتشيرسك.. وهجوم روسي واسع على العاصمة

قائدة طائرة الزمالك: كنا بندخل من باب صغير في النادي لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

يخلق من الشبه 40.. شاهد شبيه مبابي بالجلابية

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ