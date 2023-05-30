مصرع فني تحاليل طبية بمسدسه الشخصي ببني سويف

أقدم فني تحاليل طبية، مساء الأحد، على التخلص من حياته بإطلاق النار على نفسه، داخل مسكنه بقرية "منشأة الحج" بمركز اهناسيا ببني سويف، لمروره بضائقة مالية.

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغا من مستشفى إهناسيا التخصصي بوصول شاب "ثلاثيني" جثة هامدة نتيجة إصابة بطلقة نارية مستقرة بالرأس.

وعلى الفور انتقل الى المستشفي فريق بحثي برئاسة الرائد عمرو حسونة، رئيس مباحث اهناسيا، وبإشراف اللواء منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، وتبين وفاة "أسامة ع. ا" 32 عامًا، فني تحاليل طبية، مقيم قرية "منشأة الحج" بدائرة المركز.

ودلت التحريات وأقوال أهليته على أن سبب الوفاة يرجع لإقدامه على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، وذلك باستخدام سلاح ناري شخصي أطلق منه رصاصة استقرت برأسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وتم نقله جثة هامدة بواسطة أهليته إلى المستشفى.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التي امرت باستدعاء الطب الشرعي، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، واستكمال الإجراءات.