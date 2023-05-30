نشرة المرأة.. ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها.. ياسمين الخطيب وابنها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟.. نفت خطوبتها ماذا عن حورية فرغلي

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدرت الفنانة ميرنا نور ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها .

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

الجمبرى واحد من أفضل المأكولات البحرية التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع watercress فإن فوائد الجمبرى هى:

تصدرت الفنانة حورية فرغلى ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور صورلها من حفل خطوبتها على مذيع الشهير الإعلامي العراقي نزار الفارس..

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها برفقة ابنها.