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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها.. ياسمين الخطيب وابنها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟.. نفت خطوبتها ماذا عن حورية فرغلي

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

تصدرت الفنانة ميرنا نور  ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها .

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023: تحمل المخاطر

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

الجمبرى واحد من أفضل المأكولات البحرية التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وأشكاله المتعددة كما يتم إعداده بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى الجمبرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والعدوى، وحسب ما ذكره موقع watercress فإن فوائد الجمبرى هى:

نفت خطوبتها ... صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي بعد حلقة ريهام سعيد

تصدرت الفنانة حورية فرغلى  ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صور صورلها من حفل خطوبتها على مذيع الشهير الإعلامي العراقي نزار الفارس..

ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة ابنها

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها برفقة ابنها.

الأخبار المهمة الجمبرى المأكولات البحرية الفنانة حورية فرغلي تعزيز صحة الجسم فوائد الجمبري نشرة المرأة مجالي المرأة والصحة ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى ​​​​​​​health

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