المغرب.. طريقة عمل مخمار الملوي

مخمار الملوي هو نوع من المخمرات المستخدمة في صنع العديد من الأطعمة الشهية في الشرق الأوسط، مثل الخبز والفطائر والمعجنات. وفيما يلي طريقة عمل مخمار الملوي للشيف مفيدة عثمان :

المكونات لعمل مخمار الملوي



- كوب من الدقيق الكامل

- 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة

- ملعقة صغيرة من السكر

- ملعقة صغيرة من الملح

- كوب من الماء الدافئ

الطريقة لعمل مخمار الملوي

1. يتم خلط الدقيق والملح والسكر ومسحوق الخميرة في وعاء كبير.

2. يتم إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى الخليط، وتحريكه جيداً بملعقة خشبأو ملعقة بلاستيكية حتى يصبح العجين متجانساً وليناً.

3. يتم تغطية الوعاء بقطعة قماش نظيفة وتركه جانباً في مكان دافئ وجاف لمدة 8-12 ساعة. يجب أن يتضاعف حجم العجين بعد هذه المدة.

4. بعد ذلك، يتم إضافة المزيد من الدقيق للعجين والتحريك حتى يتماسك الخليط ويصبح طرياً.

5. يتم تقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتركها جانباً لمدة 10-15 دقيقة.

6. يتم تمدد الكرات بواسطة الدلك على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصل سمكها إلى حوالي 1/4 بوصة، ثم يتم تركها جانباً لمدة 10 دقائق أخرى.

7. يتم تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويتم وضع القرص المخمر في المقلاة لمدة 2-3 دقائق من كل جانب حتى يصبح لونه ذهبياً.

8. يتم إزالة القرص المخمر من المقلاة وتركه جانباً حتى يبرد، ثم يتم تقطيعه إلى أحجام مختلفة حسب الاستخدام.

يمكن استخدام مخمار الملوي في صنع العديد من الأطعمة الشهية، مثل الفطائر والخبز والمعجنات. كما يمكن تخزين المخمار الملوي في الثلاجة لفترة تصلإلى أسبوع واحد للاستخدام المستقبلي، ويجب إعادة تسخينه قبل الاستخدام.