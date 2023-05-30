عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب.. طريقة عمل مخمار الملوي

الطريقة لعمل مخمار
الطريقة لعمل مخمار الملوي

مخمار الملوي هو نوع من المخمرات المستخدمة في صنع العديد من الأطعمة الشهية في الشرق الأوسط، مثل الخبز والفطائر والمعجنات. وفيما يلي طريقة عمل مخمار الملوي للشيف مفيدة عثمان :

هشام آمنة: استراتيجية تنمية سيناء تحقق الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار

قصور الثقافة تقدم العرض «غيبوبة» على مسرح الهناجر.. غدا

المكونات لعمل مخمار الملوي


- كوب من الدقيق الكامل
- 1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة
- ملعقة صغيرة من السكر
- ملعقة صغيرة من الملح
- كوب من الماء الدافئ

 

الطريقة لعمل مخمار الملوي

1. يتم خلط الدقيق والملح والسكر ومسحوق الخميرة في وعاء كبير.

2. يتم إضافة الماء الدافئ بشكل تدريجي إلى الخليط، وتحريكه جيداً بملعقة خشبأو ملعقة بلاستيكية حتى يصبح العجين متجانساً وليناً.

3. يتم تغطية الوعاء بقطعة قماش نظيفة وتركه جانباً في مكان دافئ وجاف لمدة 8-12 ساعة. يجب أن يتضاعف حجم العجين بعد هذه المدة.

4. بعد ذلك، يتم إضافة المزيد من الدقيق للعجين والتحريك حتى يتماسك الخليط ويصبح طرياً.

5. يتم تقسيم العجين إلى كرات صغيرة وتركها جانباً لمدة 10-15 دقيقة.

6. يتم تمدد الكرات بواسطة الدلك على سطح مرشوش بالدقيق حتى يصل سمكها إلى حوالي 1/4 بوصة، ثم يتم تركها جانباً لمدة 10 دقائق أخرى.

7. يتم تسخين مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويتم وضع القرص المخمر في المقلاة لمدة 2-3 دقائق من كل جانب حتى يصبح لونه ذهبياً.

8. يتم إزالة القرص المخمر من المقلاة وتركه جانباً حتى يبرد، ثم يتم تقطيعه إلى أحجام مختلفة حسب الاستخدام.

يمكن استخدام مخمار الملوي في صنع العديد من الأطعمة الشهية، مثل الفطائر والخبز والمعجنات. كما يمكن تخزين المخمار الملوي في الثلاجة لفترة تصلإلى أسبوع واحد للاستخدام المستقبلي، ويجب إعادة تسخينه قبل الاستخدام.

الشرق الاوسط الشرق الاوس بلاستيكية كية ملعقة صغيرة لشرق الأوسط كوب من الماء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. وقتل خالد الصاوي في سره الباتع

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

زي الجاهزة .. طريقة عمل البيتزا بأقل التكاليف

طريقة عمل السمبوسة البيتي

ترشيحاتنا

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة البقرة 3 أيام.. اعرف الصح

يوفر قدرة الاتصالات من الفضاء.. معلومات عن القمر الصناعي عرب سات «بدر–8»

روسيا تمنع استخدام أي لغة في مدنها سوى الرسمية.. تفاصيل

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-5-2023

رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة

أحمد صالح: كنت أتمنى مواجهة الأهلي لـ«صن داونز».. ومباراة الوداد خارج التوقعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للزينة.. شاهد فنانة تحول الخبز إلى مصابيح مضيئة

الخالة الصغيرة: زوجي مدمن ماذا أفعل.. نصائح للتعامل مع الزوج المدمن

زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب ديزني لاند.. شاهد لحظة هلع الزوار

«إنسان وللا مانيكان»| صورة تثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ومطالبات بالتحري عنها

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ