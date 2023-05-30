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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

قصص أطفال.. زينة
قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

يومًا ما، في إحدى الغابات، كان هناك زرافة صغيرة تدعى زينة، كانت زينة تحب اللعب والتسلية، ولكنها لم تكن دائمًا تتصرف بطريقة آمنة.

في يوم من الأيام، قررت زينة أن تتسلق شجرة كبيرة لتلتقط بعض الأوراق الخضراء اللذيذة. ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار الخطر الذي ينتظرها في الأعلى.

عندما وصلت إلى الأعلى، فوجئت زينة بوجود ثعبان كبير ينتظرها هناك وقد بدأ الثعبان يتحرك باتجاهها، وفزعت زينة وقفزت من فوق الشجرة، لكنها لم تحسب حسابًا الارتفاع، وهو ما جعلها تسقط على الأرض بقوة.

وجدت نفسها مصابة بجروح خطيرة، وبدأت تبكي بأعلى صوتها. وبينما كانت تبكي، ظهرت أمامها فرقة من الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الأسد والنمر والفيل.

"ماذا حدث؟" سأل الأسد بقلق.

"تعرضت لحادث وأصبت بجروح"، أجابت زينة بحزن.

"عليكِ أن تتصرفي بحذر أكبر في المستقبل"، قال النمر بحنان. "لا تقلقي، سنعتني بك ونساعدك في الشفاء".

 قصص أطفال : زينة الزرافة الصغيرة والحادث الآليم

وأخذت الحيوانات جميعاً بالعمل معًا لمساعدة زينة وتقديم النصائح اللازمة لها، قام الفيل بتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بينما قام النمر والأسد بتعليم زينة كيفية تجنب المخاطر في المستقبل.

"عليكِ أن تتجنبي المغامرات الخطرة التي تضر بصحتكِ وتسبب لكِ الإصابة"، نصحها الأسد.

"ويجب عليكِ أيضًا أن تتعلمي كيفية التحقق من المكان والظروف قبل القيام بأي نشاط خطر"، أضاف النمر.

وتعلمت زينة من هذه التجربة الصعبة أن الأمان هو الأهم، وأنها يجب أن تتصرف بحذر وتحذر في كل مرة تريد فيها اللعب أو الاستكشاف. وبفضل النصائح والعناية التي تلقتها، تماثلت زينة للشفاء بسرعة وعادت إلى اللعب والاستمتاع بحذر.

وبهذه الطريقة، يمكن للأطفال أن يتعلموا من قصة زينة أن الأمان هو الأهم، وأنه يجب عليهم الحرص على تجنب المخاطر والتحقق من الظروف قبل القيام بأي نشاط خطر، كما يمكن لهم أن يتعلموا أيضًا أهمية العناية بالآخرين والاهتمام بهم في الأوقات الصعبة.

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