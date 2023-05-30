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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الأطفال.. وفاة شاب خلال مشاجرة بالشرقية

صدى البلد

شهد مركز الحسينية بمحافظة الشرقية حالة من الحزن الشديد بسبب وفاة شاب في العقد الثالث من العمر خلال مشاجرة بين عائلتين بذات المركز.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز ومدينة الحسينية ووفاة شاب  ثلاثينى اثناء المشاجرة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالشرقية الى محل الواقعة وتم فض المشاجرة كما تم القاء القبض على اطراف المشاجرة.

 

وبإجراء المعاينة الأولية تبين ان المشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز الحسينية بسبب خناقة بين أطفال وأثناء المشاجرة سقط شاب ثلاثيني ويعمل في مجال تجارة الخضراوات والفواكه ويدعي “ياسر ف” من أبناء المركز.

وتم نقل جثة الشاب إلى مستشفى الحسينية المركزي، كما تولت النيابة العامة التحقيقات لبيان سبب الوفاة وعما إذا كان يوجد بوفاتها شبهة جنائية من عدمه.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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