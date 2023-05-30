إصابة 46 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “ وفا” بأن قرابة 46 فلسطينيا اصيبوا بالرصاص وبرضوض واختناق، فجر الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم عسكر شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة اقتحمت مخيم عسكر وداهمت منزل الشهيد حسن قطناني وأخذت مقاساته، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وأشارت الوكالة تقلا عن مصدر خاص بها أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في شارع الاتحاد منطقة الجبل الشمالي، وأخذت مقاسات منزل الشهيد حسام سليم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

ومن جانبه؛ شدد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع قرابة 46 إصابة خلال اقتحام نابلس، واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأخرى سقوط، و44 حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.