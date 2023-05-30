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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميا واتفاق سقف الدين في أمريكا السبب

هبوط حاد في أسعار
هبوط حاد في أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين اليوم الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصّل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0448 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1938.30 دولار.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن ،أمس الاثنين، إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصَّل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الاتحادي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة؛ ما أفقد الذهب ،إلى حدٍّ ما، بعض المكاسب التي حققها كملاذٍ آمنٍ خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9% فقط إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.03 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3 % إلى 1027.27 دولار. وارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1430.74 دولار.

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