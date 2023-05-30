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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هبوط في أسعار الذهب اليوم 30-5-2023.. ومفاجأة في عيار 21 |فيديو

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

عرضت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30_5_2023، في  برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، وأكدت أن أسعار الذهب انخفضت، و هذا أخر سعر للذهب حتى الآن.

 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، كما يشهد الذهب تذبذبا كبيرا في أسعاره.


سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2663 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2330 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1997 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18640 جنيها.

 

أسعار مصنعية الذهب في مصر

 

وتختلف أسعار  الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

سعر  الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

الذهب اسعار الذهب عيار 21 عيار 18 عيار 24 الجنيه الذهب

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