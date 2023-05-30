برلماني يطالب الحكومة بحل أزمة العجز الصارخ فى الأطباء البيطريين

طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى، الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة العجز الصارخ فى الأطباء البيطريين ، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات فى ملف تعيينات الأطباء البيطريين بمختلف المديريات على مستوى الجمهورية.

وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم إن الدولة فى حاجة لهذه التخصصات في هيئة سلامة الغذاء، وكافة المجالات والتخصصات البيطرية من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بأنواعها المختلفة وتحسينها، وكذا ضمان سلامة منتجاتها مما ينعكس على الاقتصاد والأمن القومي للبلاد.

وأكد أن العجز الفعلي طبقاً لبيانات صادرة من نقابة الأطباء البيطريين وصل لأكثر من 9000 درجة مالية اضافة الى تأكيد نقابة الاطباء البيطريين أن عدم تعيين الأطباء البيطريين في أقرب وقت ممكن سيمثل كارثة على ملف الطب البيطري والثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.



وأوضح الدكتور محمد الصالحى أن سبب هذا العجز الصارخ فى اعداد الاطباء البيطريين يرجع الى أن التعيينات متوقفة منذ عام 1994، مشيرا إلى عدم وجود العدد الكافي من الأطباء البيطريين لعمل حملات تفتيش على محلات بيع اللحوم، والأغذية، وغلق عدة وحدات بيطرية على مستوي الجمهورية.

وأكد أن هناك احتياجا شديدا لمضاعفة حملات التحصين ضد الوبائيات، لافتا إلى أن عدد الأطباء البيطريين المعنيين بالتفتيش في مديريات الطب البيطري 150 طبيبا بيطريا فقط على مستوي جميع محافظات مصر منهم 8 أطباء بمحافظة القاهرة، و6 أطباء بمحافظة الجيزة.