نابولي يفتح خط مفاوضات مع إنريكي لخلافة سباليتي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، أن نادي نابولي فتح خط مفاوضات مع لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، خلفا للمدرب لوتشانو سباليتي.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "يجري نابولي محادثات مع لويس إنريكي كواحد من المرشحين الرئيسيين لتدريب الفريق بعد أن قرر لوتشانو سباليتي ترك النادي.. المفاوضات جارية".

وأضاف:" لويس إنريكي يحظى أيضًا باهتمام بعض الأندية الكبيرة، لكن نابولي يصر على التعاقد معه".

يذكر أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، أعلن خلال الساعات الماضية، رحيل لوتشانو سباليتي عن الفريق، لرغبته في الابتعاد عن التدريب لمدة عام.

وقاد سباليتي نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد غياب دام 33 عاما.